В российском Волгограде бунт в колонии, есть погибшие: все подробности, фото и видео 18+

Колонию захватили четыре человека, которые называют себя членами ИГИЛ

В пятницу, 23 августа, заключенные исправительной колонии (ИК) №19 в Волгоградской области захватили заложников. Уже известно о первых пострадавших в результате бунта.

Как пишут росСМИ, один сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН) убит, еще несколько ранены. В исправительной колонии объявили режим ЧС.

Отмечается, что колонию захватили четыре человека, которые якобы заявляют о принадлежности к Исламскому государству Ирака и Леванта (ИГИЛ).

14:15 — Установлены личности вероятных террористов, захвативших заложников в Волгоградской колонии №19.

Хусинов Темур, 1995 г.;

Наврузи Рустамчон, 2001 г.;

Тошев Рамзиндин, 1995 год рождения.

14:00 – Захватчики выдали начальника колонии Андрея Девятова, которого предварительно брали в заложники. Сейчас он госпитализирован. Также есть информация, что ножи заключённые приобрели у сотрудников.

В сети назвали имена пострадавших во время бунта в колонии в Волгоградской области:

Андрей Девятов – начальник колонии

Роман Пономарев – сотрудник колонии

Юрий Маврин – сотрудник колонии

Алексей Лыгин – сотрудник колонии

Александр Бойко – заключенный

Андрей Девятов

13:50 — Радикалы, захватившие ИК-19, потребовали $2 млн, вертолет с пилотом и воздушный коридор на юго-восток, чтобы сбежать из России.

В сети уже публикуют видео первых минут бунта и взятие заложников. Спецподразделения РФ готовятся к штурму.

Известно, что убиты как минимум три человека, еще несколько ранены и находятся в заложниках. Среди преступников один осужден за терроризм.

"В ИК-19 приехал спецназ, всего в колонии находятся 1230 заключенных, нападающие называют себя членами террористического и запрещенного ИГИЛ", — пишут пропагандистские каналы.

Сейчас известно, что семь человек пострадали, они в реанимации. Однако еще несколько человек в заложниках.

В сети пишут, что бунт начался на дисциплинарной комиссии. В ходе которого один из нападавших был осужден по статье "Теракт".

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