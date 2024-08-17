Відтяли голову і поставили на шпиль: хто та де віддав злочинний наказ вбити українського військового в Росії

Подія нібито сталась у Бєлгородській області, а не на Курщині, як вказувалось раніше

Жорстоке обезголовлення українського військового набуває все більшого розголосу, вже відомо, хто і де віддав цей наказ. Подія сталась на території Бєлгородської області під керівництвом росіянина з позивним "Пушкарь" 155 бригади морської піхоти (МП) ЗС РФ.

За даними розслідування OSINT-аналітики проєкту DeepState, незабаром буде встановлено також імена та дані тих, хто причетні до злочину.

Зазначається, що вже за кілька годин після публікації кадрів з обезголовленим українцем було частково встановлено обставини події. Аналітики припускають, що це відбулось біля КПП Колотилівка у Бєлгородській області РФ. Там 12 серпня бійці ЗСУ намагались просунутись вглиб російської території, але спроба "була невдала".

На карті, яку публікують розслідувачі, позначено контрольно-пропускний пункт (КПП). Місцевість — за 40 км на південний схід від Суджі і прориву в Курській області.

За злочин відповідальна нібито 155 бригада морської піхоти ЗС РФ. Цей підрозділ з перших днів вторгнення бере активну участь у бойових діях і вже двічі втрачав половину особового складу.

"Враховуючи, що 155-та бригада МП вже щонайменше двічі оновлювала свій склад через рекордні втрати, злочини здійснюють прості Ванюши, які ще вчора були цивільними, а зараз мобілізовані", — наголосили автори допису.

Водночас у мережі додають, що саме ця бригада брала участь у воєнних злочинах на Київщині, зокрема в Бучі та Ірпені. У табличці, яка зображена на фото, зафіксовані ті підрозділи, які зазнавали найбільших втрат, зокрема, 155 ОБрМП (в/ч 30926), 14 ОБрСпН (в/ч 74854).

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни, ймовірно, жорстоко вбили українського військовополоненого. Вони четвертували його та відрізали голову.