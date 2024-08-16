Отрезали голову и поставили на шпиль: россияне заявили о новой казни украинца (видео 18+)
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Украинского бойца якобы убили в Курской области
Российские военные, вероятно, жестоко убили украинского бойца в Курской области. Военного якобы казнили, отрезав ему голову, которую повесили на деревянный пик.
Об этом пишут росСМИ. Отмечается, что жестокое преступление совершили россияне из 155 бригады МП.
Заметим, что информация о смертной казни украинского военного официально не подтверждалась, однако в сети об этом пишут.
На кадрах (видео 18+) видно, что голову якобы убитого человека оккупанты поставили на деревянный шпиль.
"У некоторых из вас снесло голову от нашего наката. Так будет при каждой нашей встречи. Мервые не чувствуют жалости", — говорит российский оккупант на видео.
Аналитики DeepState установили, что на видео, вероятно, КПП Колотиловка, где ориентировочно 12 августа была неудачная попытка прорыва со стороны Украины.
В сети эта информация подняла шквал эмоций, украинцы не сдерживались в высказываниях, желая врагам смерти.
Заметим, что оккупанты не в первый раз жестоко казнят наших бойцов. Так, недавно стало известно, что россияне, вероятно, жестоко убили украинского военнопленного и расчленили его труп. Омбудсмен Дмитрий Лубинец на этом фоне обратился к международным организациям. Также он опубликовал фото тела с отрезанными головой и конечностями.
Ранее "Телеграф" рассказывал об очередном кровавом преступлении россиян, они расстреляли безоружных пленных украинцев у Роботиного.