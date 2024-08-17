Отрезали голову и поставили на шпиль: кто и где отдал преступный приказ убить украинского военного в России

Событие якобы произошло в Белгородской области, а не на Курщине, как указывалось ранее

Жестокое обезглавление украинского военного получает все большую огласку, уже известно, кто и где отдал этот приказ. Событие произошло на территории Белгородской области под руководством россиянина с позывным "Пушкарь" 155 бригады морской пехоты (МП) ВС РФ.

По данным расследования OSINT-аналитики проекта DeepState, в скором времени будут установлены также имена и данные причастных к преступлению.

Отмечается, что уже через несколько часов после публикации кадров с обезглавленным украинцем были частично установлены обстоятельства произошедшего. Аналитики предполагают, что это произошло возле КПП Колотиловка в Белгородской области. Там 12 августа бойцы ВСУ пытались продвинуться вглубь российской территории, но попытка "была неудачная".

На карте, которую публикуют расследователи, указан контрольно-пропускной пункт (КПП). Местность — в 40 км юго-восточнее Суджи и прорыва в Курской области.

За преступление ответственна якобы 155 бригада морской пехоты ВС РФ. Это подразделение с первых дней вторжения активно участвует в боевых действиях и уже дважды теряло половину личного состава.

"Учитывая, что 155-я бригада МП уже по меньшей мере дважды обновляла свой состав из-за рекордных потерь, преступления совершают простые Ванюши, которые еще вчера были гражданскими, а сейчас мобилизованы", — подчеркнули авторы сообщения.

В то же время в сети добавляют, что именно эта бригада участвовала в военных преступлениях в Киевской области, в частности в Буче и Ирпени. В табличке, изображенной на фото, зафиксированы те подразделения, которые несли наибольшие потери, в частности, 155 ОБрМП (в/ч 30926), 14 ОБрСпН (в/ч 74854).

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне, вероятно, жестоко убили украинского военнопленного. Они четвертовали его и отрезали голову.