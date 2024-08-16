З фронту на нари: помилуваний Путіним сатаніст-канібал знову опинився за ґратами (фото)

У 2008 чоловік вбив та з'їв кількох підлітків

Російський сатаніст та вбивця, який був помилуваний заради участі у війні в Україні, повернувся у колонію. Чоловіка затримали за чотири епізоди збуту наркотиків. Тепер він проведе за ґратами ще 10 років.

Про це повідомляє видання "Sota". Зазначається, що чоловіка звуть Микола Оголобяк і він ярославський сатаніст.

"Раніше він був засуджений до 20 років колонії суворого режиму з відбуванням перших 5 років у в'язниці. Оголобяк був членом ярославської банди сатаністів, яка в нульових вбивала кішок та собак, розкопувала могили та знущалася з трупів", — розповідає видання.

У 2008 році секта перейшла на людей. Жертвою стали чотири підлітки.

"У 2008 році секта спершу вбила двох дівчаток: Олю Пухову та Аню Горохову. Оголобяк запросив їх до себе до квартири: дівчата думали, що приєднуються до культу, але виявилися жертвою змови. Спочатку їм запропонували алкоголь, а потім відвели на пустир та зарізали їх кинджали. Тіла вбитих розчленували та з'їли. На другий день історія повторилася з іншими підлітками. Ті запідозрили недобре, коли було вже надто пізно: їх також закололи, обезголовили і з'їли".

Сатаніст Микола Оголобяк

Злочинець мав вийти на волю у 2030 році, проте пішов у "Шторм Z" і, отримавши помилування від Путіна. Наприкінці 2023 року він повернувся до Ярославля після поранення і, судячи з матеріалів справи, зайнявся збутом наркотиків.

У п'ятницю, 16 серпня, стало відомо, що чоловіка засудили до 10 років позбавлення волі у колонії суворого режиму.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що раніше засудженому за вбивство "вагнерівцю" оголосили вирок після звірячої розправи над пенсіонеркою. Помилуваний вбивця повернувся, щоб вбивати.