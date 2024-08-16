С фронта на нары: помилованный Путиным сатанист-каннибал снова оказался за решеткой (фото)

В 2008 человек убил и съел нескольких подростков

Российский сатанист и убийца, помилованный ради участия в войне в Украине, вернулся в колонию. Мужчину задержали за четыре эпизода сбыта наркотиков. Теперь он проведет за решеткой еще 10 лет.

Об этом сообщает издание "Sota". Отмечается, что мужчину зовут Николай Оголобяк и он ярославский сатанист.

"Раньше он был приговорен к 20 годам колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме. Оголобяк был членом ярославской банды сатанистов, которая в нулевых убивала кошек и собак, раскапывала могилы и издевалась над трупами", — рассказывает издание.

В 2008 году секта перешла на людей. Жертвой стали четыре подростка.

"В 2008 году секта сначала убила двух девочек: Олю Пухову и Аню Горохову. Оголобяк пригласил их к себе в квартиру: девушки думали, что присоединяются к культу, но оказались жертвой заговора. Сначала им предложили алкоголь, а затем отвели на пустырь и зарезали кинжалами. Тела убитых расчленили и съели. На другой день история повторилась с другими подростками. Те заподозрили неладное, когда было уже слишком поздно: их тоже закололи, обезглавили и съели".

Сатанист Николай Оголобяк

Преступник должен был выйти на свободу в 2030 году, однако пошел в "Шторм Z" и получил помилование от Путина. В конце 2023 г. он вернулся в Ярославль после ранения и, судя по материалам дела, занялся сбытом наркотиков.

В пятницу, 16 августа, стало известно, что мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ранее судимому за убийство "вагнеровцу" объявили приговор после зверской расправы над пенсионеркой. Бывший убийца вернулся, чтобы убивать.