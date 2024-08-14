Закарпатец убил знакомую в разгар близости и получил срок: сколько лет дали мрачному Казанове

Мужчину уже задержали и осудили

В городе Берегово Закарпатской области мужчина зарезал женщину во время интимной близости. Жуткий инцидент произошел еще в октябре 2023 года. Подозреваемый в убийстве был оперативно задержан, а ныне ему оглашен приговор.

Мужчину за совершение умышленного убийства приговорили к 10 годам лишения свободы. Об этом говорится в приговоре суда. Согласно материалам дела, мужчина в состоянии алкогольного опьянения встретил знакомую вблизи одного из городских супермаркетов Берегово.

"Он предложил ей вступить с ним в половое сношение и с указанной целью они пошли в направлении улицы Баттяни, где остановились возле дома № 7. Они вступили в половое сношение и во время полового акта между ними возникла словесная ссора", — говорится в приговоре.

В ходе ссоры мужчина подобрал с земли стеклянную бутылку, разбил ее, а затем острым концом горловины нанес женщине удар в область горла. После совершенного убийца скрылся с места происшествия, а потерпевшая от полученного телесного повреждения скончалась на месте.

Берегово на карте Украины

Следователи установили все обстоятельства преступления, суд признал мужчину виновным в совершении умышленного убийства и назначил ему 10 лет лишения свободы.

К слову, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Черкасской области мужчина убил своего брата-близнеца. Ссора со смертельным исходом произошла в селе Смельчинцы Звенигородского района. Братья пили алкоголь и во время застолья между ними возник спор.