После ссоры с мамой девочка-подросток выпала с третьего этажа: что известно (фото)

Пострадавшая в тяжелом состоянии

В Покровском районе Кривого Рога произошел трагический инцидент — 16-летняя девушка выпала с балкона третьего этажа. В результате падения она получила закрытую черепно-мозговую травму и переломы таза.

Девушку госпитализировали, сейчас она находится в тяжелом состоянии. Правоохранители не исключают попытку самоубийства, сообщает местное издание "Свои. Кривой Рог".

Событие произошло в многоэтажном доме по Сичеславской улице. 16-летняя девушка ссорилась с мамой. После конфликта она вышла на балкон, чтобы подышать свежим воздухом.

Через несколько минут девушку нашли на земле. Ее госпитализировали в медицинское учреждение. Сейчас она находится в тяжелом состоянии. У нее диагностировали кататравму (травма, характерная для падения с высоты), переломы таза и закрытую черепно-мозговую травму.

Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Не исключается попытка суицида.

Фото: "Свои. Кривой Рог"

Фото: "Свои. Кривой Рог"

Фото: "Свои. Кривой Рог"

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