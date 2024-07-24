Де в машині найчастіше ховають наркотики та зброю: підказки контрабандистів та секрети поліції

Декілька способів сховати щось чужих очей машині

Несумлінні власники часто влаштовують схованки для не дуже законних речей у своїх авто. Це практично завжди закінчується не дуже добре, якщо авто зупинять на блокпості або кордоні.

Навіть коли здається, що все надійно приховано від сторонніх очей, спецслужби давно знають про такі хитрощі. У цій статті ми зібрали десять найпопулярніших та незвичайних схованок в авто, якими все ще користуються контрабандисти. До речі, якщо купуєте вживану машину, краще перевірте ці місця.

Топ-10 потаємних місць у вашому авто

1. Обшивка стелі

Просте та швидке місце для зберігання легких предметів. Якщо в машины є люк, доступ до цієї схованки буде ще простіше. Але й виявити її також нескладно.

2. Центральний тунель під молдингом утримувачів для чашок

Для тих, хто готовий витратити час на демонтаж, це місце може стати схованою для різних речей. Навіть якщо хтось вирішить обшукати машину, розбирати півсалону навряд чи захочеться.

3. Каркас безпеки

Цей екзотичний варіант може підійти для зберігання невеликих предметів, якщо машина має зварний каркас. Хоча такою штукою можуть похвалитися хіба що гоночні автомобілі.

4. Фейковий каталізатор

Цей варіант з технічного погляду непростий і відчутно пахне контрабандним минулим. Ймовірно, складені туди речі якось ще фіксуються, щоб вони в прямому розумінні не вилетіли в трубу.

5. Паливний бак

Це найкласичніший спосіб, який використовували контрабандисти. Хоча він не для всього підходить, це місце може бути надійною схованою для невеликих пакетів.

6. Місце під впускним колектором

Приховане місце, яке може бути використане для зберігання дрібних предметів (наприклад, набоїв), захищене від зовнішніх впливів. Деякі "потрібні" речі розміщують безпосередньо під впускним колектором. Він не нагрівається і його практично не видно ззовні, але й про цю схованку вже знають правоохоронці.

7. Безкамерні шини

Колеса – одне з найпопулярніших місць, щоби щось сховати. Хоча це складний варіант, він використовується для транспортування контрабанди на великі відстані. Перевірити їх на місці досить складно, адже шини доведеться розбортувати, тому частіше за все після перевірки знадобляться нові покришки.

8. Бачок омивача

Така ж популярна схованка, як і паливний бак. Підходить для зберігання невеликих предметів, але його перевіряють в першу чергу.

9. Знімний зовнішній обвіс автомобіля

Цей спосіб робить тюнінг не тільки красивим, але й корисним, якщо ви контрабандист: як схованку підійдуть бампери, спідниці, широке молдинги. Цікаве місце для зберігання, але є ризик втратити речі по дорозі, хоч і дістати їх за потреби буде простіше.

10. Коробка із запобіжниками

Мало хто зазирає до цієї коробки. Це найменша схованка, але навіть там знаходили невеликі предмети вагою в пару грамів.

Ці методи не є настановою. Вони цілком здатні привернути непотрібну увагу до вашого авто. Пам’ятайте про безпеку та намагайтеся уникати делікатних ситуацій.

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