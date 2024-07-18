У Києві молодики напали з ножем на водія та хотіли відібрати його авто: нападники почули вирок

Зловмисники хотіли збагатитися шляхом викрадення елітного автомобіля

У Києві суд визнав винними двох молодих чоловіків, які напали з ножем на водія та намагалися відібрати його авто. Зловмисники отримали 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє поліція Києва. За даними слідства, на початку березня цього року на 42-річного місцевого мешканця напали невідомі.

Як з'ясувалося, коли потерпілий вийшов з магазину та сів у свій автомобіль, до салону увірвалися двоє невідомих, які почали бити його ножем та кулаками.

На щастя, пораненому чоловіку вдалося вирватися та викликати правоохоронців. Зловмисники втекли.

Знараддя злочину

"Поліцейські столиці встановили, причетних до скоєння злочину осіб, та затримали їх протягом декількох годин", — зазначають у поліції.

Як виявилося, хлопці схотіли збагатитися та вирішили викрасти елітне авто. Їх вибір зупинився на позашляховику "Мерседес", 2022 року.

Власника авто били ножем і кулаками

"Тоді слідчі повідомили 19-річному фігуранту та його 20 – річному товаришу про підозру за ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України та по завершенню досудового розслідування скерували обвинувальний акт до суду. Святошинський районний суд міста Києва визнав нападників винними у скоєні злочину та засудив до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна", — йдеться у повідомленні.

Хлопці проведуть наступні 8 років у в'язниці

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві банда розбійників напала на жінку і відібрала 3 мільйони гривень. Зловмисники можуть потрапити до в'язниці на 15 років.