У Польщі перекинувся автобус з українцями: діти та дорослі у тяжкому стані (фото і карта)

Поліція встановлює причини аварії, а медики надають допомогу постраждалим.

У Польщі сталася аварія із українцями. Автобус врізався в машину дорожньої служби, дев’ятеро людей постраждали і перебувають у лікарні, зокрема й діти.

Про це повідомляють польські ЗМІ, зокрема RMF24 та TVN24. У поліції розповіли подробиці ДТП.

Аварія сталася сьогодні близько 04:00 на автомагістралі А2 (Познань-Франкфурт) у Свебодзінському повіті за напрямом міста Свічко, неподалік міста Свебодзін. На дорозі стояв автомобіль дорожньої служби, який поінформував про звуження дороги. Але водій автобуса, мабуть, не помітив знака, тому врізався у машину та автобус перекинувся.

У салоні було дев’ять пасажирів, усі вони громадяни України. Серед них також четверо дітей віком 2, 3, 4 та 15 років. Усіх постраждалих доправили до найближчих лікарень, п’ятеро з них у тяжкому стані. Діти входять до числа найбільш потерпілих.

Поліція вже працює на місці ДТП та з’ясовує подробиці. За попередніми даними, водій був тверезий. Також на місці аварії працювали пожежники та медики. Проїзд у бік міста Свічка було перекрито, транспорт пускали в об’їзд.

"З поки що нез’ясованих причин автобус врізався в машину дорожньої служби", — сказав представник поліції Свебодзіна Марцін Ручинський.

Також "Телеграф" розповідав про те, що на Тернопільщині перекинувся автобус із паломниками. Десятки людей потрапили до лікарні із травмами.