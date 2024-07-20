В Польше перевернулся автобус с украинцами: дети и взрослые в тяжелом состоянии (фото и карта)

Полиция устанавливается причины аварии, а медики оказывают прмощь пострадавшим

В Польше произошла авария с украинцами. Автобус врезался в машину дорожной службы, девять человек пострадали и находятся в больнице, в том числе и дети.

Об этом сообщают польские СМИ, в частности RMF24 та TVN24. В полиции рассказали подробности ДТП.

Авария случилась сегодня около 04:00 на автомагистрали А2 (Познань-Франкфурт) в Свебодзинском уезде по направления города Свечко, недалеко от города Свебодзин. На дороге стоял автомобиль дорожной службы, который информировал о сужении дороги. Но водитель автобуса, вероятно, не заметил знака, поэтому врезался в машину и автобус перевернулся.

В салоне было девять пассажиров, все они граждане Украины. Среди них также четверо детей в возрасте 2, 3, 4 и 15 лет. Всех пострадавших доставили в ближайшие больницы, пятеро из них в тяжелом состоянии. Дети входят в число наиболее серьезно пострадавших.

Полиция уже работает на месте ДТП и выясняет подробности. По предварительным данным, водитель был трезв. Также на месте аварии работали пожарные и медики. Проезд в сторону города Свечко был перекрыт, транспорт пускали в объезд.

"По пока невыясненным причинам автобус врезался в машину дорожной службы", — сказал представитель полиции Свебодзина Марцин Ручиньский.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Тернопольской области перевернулся автобус с паломниками. Десятки людей попали в больницу с травмами.