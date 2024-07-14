На Тернопільщині перекинувся автобус із паломниками: десятки людей потрапили до лікарні

Водій був тверезий

На Тернопільщині перекинувся автобус із паломниками. У транспортному засобі знаходилася 41 особа, понад 30 із них доставили до лікарень для надання допомоги.

Про це повідомляє пресслужба обласного підрозділу Нацполіції. Люди їхали на Всеукраїнську прощу до Зарощі.

За попередньою інформацією, близько 8 години ранку водій не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, через що автобус перекинувся.

Своєю чергою "Суспільне" інформує, що за даними спікера обласної поліції Сергія Крети до лікарень після пригоди доставили понад 30 осіб, з яких більшість не отримали тяжких травм.

"Лише 2 людей з переломами різної тяжкості доставлено до лікарень, інші 28 осіб мають незначні травми, їм надають медичну допомогу в кількох лікарнях — це Козова, Теребовля, Тернопіль і Бережани. Інші паломники, а саме 11 людей, які знаходилися в автобусі, добре почуваються", — розповів він.

Водій автобуса отримав незначні забиті місця і зараз дає свідчення. Речник тернопільської поліції також зазначає, що автобус не був перевантажений, проте не виключив версію з технічною несправністю.

Більшість постраждалих було доставлено до лікарні у Теребовлі. Там розповіли, що більша частина постраждалих це дорослі та літні люди, проте є серед них і дитина 2011 року народження.

Як повідомлялося раніше, у неділю, 14 липня, у Києві сталася ДТП, внаслідок якої одному з постраждалих відірвало обидві ноги.