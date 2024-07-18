Не реагував на вимоги та розмахував ножем: на КПП в Закарпатті порушник влаштував тригодинну виставу (відео)

Одного з прикордонників було поранено

Не виконав вимоги щодо зупинки, поводився вкрай агресивно та намагався втекти від правоохоронців. У четвер, 18 липня, житель закарпатського села Буштино вирішив, що контрольні пости для всіх, крім нього.

61-річний чоловік влаштував справжнє шоу на одному з контрольних постів Закарпаття. Про це повідомляє видання Mukachevo.net.

"Коли авто порушника заблокували, він зачинився в салоні й почав крізь привідчинене вікно сперечатися з прикордонниками, називаючи їхні дії незаконними. Він також створював дискомфорт іншим учасникам дорожнього руху, блокуючи дорогу, сперечався з водіями та пасажирами інших транспортних засобів, викликав поліцію, а коли прибула слідчо-оперативна група, відмовився з нею спілкуватися", — розповідає видання.

Відео з інцидентом опублікував журналіст Віталій Глагола.

Повідомляється, що прикордонники намагалися затримати порушника, застосувавши фізичну силу та засоби зі сльозогінними речовинами.

"Попри це, водій не покинув салон автомобіля, а дістав ніж та постійно ним розмахував, поранивши прикордонника, який без жодної подряпини повернувся з двох бойових ротацій з Донеччини. Чоловік відмовлявся від допомоги медиків швидкої допомоги та спершу відмовлявся від води, яку пропонували прикордонники, вважаючи її отруєною", — розповіли у пресслужбі західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Зрештою, чоловіка вдалося затримати. Для цього застосували фізичну силу та кайданки. Аби вгамувати порушника витратили загалом близько трьох годин.

До слова, раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Закарпатті чоловіка застрелили під час спроби незаконно перетнути кордон.