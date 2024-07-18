Не реагировал на требования и размахивал ножом: на КПП в Закарпатье нарушитель устроил трехчасовой спектакль (видео)

Один из пограничников был ранен

Не выполнил требования по остановке, вел себя крайне агрессивно и пытался убежать от правоохранителей. В четверг, 18 июля, житель закарпатского села Буштыно решил, что контрольные посты для всех, кроме него.

61-летний мужчина устроил настоящее шоу на одном из контрольных постов Закарпатья. Об этом сообщает издание Mukachevo.net.

Когда авто нарушителя заблокировали, он закрылся в салоне и начал сквозь приоткрытое окно спорить с пограничниками, называя их действия незаконными. Он также создавал дискомфорт другим участникам дорожного движения, блокируя дорогу, спорил с водителями и пассажирами других транспортных средств, вызвал полицию, а когда прибыла следственно-оперативная группа, отказалась с ней общаться", — рассказывает издание.

Видео с инцидентом опубликовал журналист Виталий Глагол.

Сообщается, что пограничники пытались задержать нарушителя, применив физическую силу и средства со слезоточивыми веществами.

"Несмотря на это, водитель не покинул салон автомобиля, а достал нож и постоянно им размахивал, ранив пограничника, который без единой царапины вернулся из двух боевых ротаций в Донецкой области. Мужчина отказывался от помощи медиков скорой помощи и сначала отказывался от воды, которую предлагали пограничники, считая ее отравленной", — рассказали в пресс-службе западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

В конце концов мужчину удалось задержать. Для этого применили физическую силу и наручники. Чтобы унять нарушителя потратили в общей сложности около трех часов.

К слову, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Закарпатье мужчину застрелили при попытке незаконно пересечь границу.