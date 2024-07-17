Людську ногу виловили з річки на Дніпропетровщині: що відомо (фото 18+)

Останки витягли на берег ціпком

На Дніпропетровщині у річці виявили людські останки. Очевидці витягли з води черевик, у якому була, мабуть, кістка.

Відповідні фотографії було опубліковано в одному з місцевих пабліків. Повідомляється, що це сталося у селі Старі Кодаки Дніпровського району.

Відпочиваючі біля річки помітили, що на поверхню сплив черевик. Підтягнувши його ближче палицею, вони побачили, що з нього стирчить людська кістка.

"У Старих Кодаках спливла кістка (нога) в черевику. Її дістають палицею відпочиваючі", — йдеться у повідомленні.

Серед відпочиваючих на річці також були й діти. Очевидці поспішили забрати їх з місця подій, щоб вони не побачили цієї страшної картини.

Наразі невідомо, кому належать останки та якими були причини смерті цієї людини. Враховуючи зовнішній вигляд останків, можна припустити, що вони були у воді тривалий час.

У поліції Дніпропетровщини поки що ніяк не прокоментували цю інформацію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у червні поточного року у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області знайшли мертвою 10-річну Дарину Шевченка, яку дві доби шукали з дронами та собаками як зниклу. Як виявилось, убивцею дівчинки стала її рідна мати. Вона намагалася приховати сліди злочину — помістила тіло дитини у чемодан і залила бетоном.