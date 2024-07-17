Человеческую ногу выловили из реки в Днепропетровской области: что известно (фото 18+)

Останки вытащили на берег палкой

В Днепропетровской области в реке обнаружили человеческие останки. Очевидцы вытащили из воды ботинок, в котором была, по всей видимости, кость.

Соответствующие фотографии были опубликованы в одном из местных пабликов. Сообщается, что это произошло в селе Старые Кодаки Днепровского района.

Отдыхающие у реки заметили, что на поверхность всплыл ботинок. Подтянув его поближе палкой, они увидели, что из него торчит человеческая кость.

"В Старых Кодаках всплыла кость (нога) в ботинке. Ее достают палкой отдыхающие", — говорится в сообщении.

Среди отдыхающих на речке также были и дети. Очевидцы поспешили увести их с места событий, чтобы они не увидели этой страшной картины.

В настоящее время неизвестно, кому принадлежат останки и какими были причины смерти этого человека. Учитывая внешний вид останков, можно предположить, что они находились в воде длительное время.

В полиции Днепропетровщины пока никак не прокомментировали данную информацию.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в июне текущего года в городе Кривой Рог Днепропетровской области нашли мертвой 10-летнюю Дарину Шевченко, которую двое суток искали с дронами и собаками как пропавшую. Как оказалось, убийцей девочки стала ее родная мать. Она пыталась скрыть следы преступления — поместила тело ребенка в чемодан и залила бетоном.