В Киеве с высотки выпал мужчина: первые подробности (видео)

Причины трагедии предстоит установить следствию

Во вторник, 16 июля, в Подольском районе Киева произошла трагедия — с высоты 9 этажа выпал мужчина. Очевидцы вызвали медиков скорой помощи, спасателей и правоохранителей, которые оперативно прибыли по указанному адресу.

Об этом сообщают киевские Телеграм-каналы. Правовая квалификация происшествию будет присвоена после проведения всестороннего расследования.

Известно, что трагический инцидент произошел на улице Кирилловской на Подоле. Здесь с высоты 9 этажа выпал мужчина. По словам очевидцев, он приземлился на крышу первого этажа и остался лежать на козырьке.

На место происшествия вызвали скорую, спасателей и правоохранителей. О состоянии пострадавшего, на данный момент ничего не сообщается.

Что именно произошло здесь — суицид или несчастный случай — неизвестно.

Причины и обстоятельства трагедии предстоит установить следствию.

Напомним, что в конце июня на станции метро "Университет" мужчина оказался под поездом. Он получил травмы обеих ног и находился в шоковом состоянии, однако он выжил и был доставлен в больницу. Машинист тогда заявил, что мужчина хотел совершить суицид и целенаправленно бросился под поезд в метрополитене.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве со стеклянного моста спрыгнул молодой парень. По словам очевидцев, на вид молодому человеку было около 25 лет. Документов при себе он не имел и был одет только в одни шорты.