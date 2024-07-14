В Тернопольской области перевернулся автобус с паломниками: десятки человек попали в больницу

Водитель был трезв

В Тернопольской области перевернулся автобус с паломниками. В транспортном средстве находился 41 человек, более 30 из них доставили в больницы для оказания помощи.

Об этом информирует пресс-служба областного подразделения Нацполиции. Люди ехали на Всеукраинское паломничество в Зарощу.

По предварительной информации, около 8 часов утра водитель не справился с управлением и съехал в кювет, из-за чего автобус перевернулся.

В свою очередь "Суспільне" информирует, что по данным спикера областной полиции Сергея Креты в больницы после происшествия доставили более 30 человек, из которых большинство не получили тяжелых травм.

"Только 2 человека с переломами разной тяжести доставлены в больницы, другие 28 человек имеют незначительные травмы, им оказывают медицинскую помощь в нескольких больницах — это Козова, Теребовля, Тернополь и Бережаны. Другие паломники, а именно 11 находившихся в автобусе людей, себя хорошо чувствуют", — рассказал он.

Водитель автобуса получил незначительные ушибы и сейчас дает показания. Спикер тернопольской полиции также отмечает, что автобус не был перегружен, однако не исключил версию с технической неисправностью.

Большая часть пострадавших была доставлена в больницу в Теребовле. Там рассказали, что большая часть пострадавших это взрослые и пожилые люди, однако есть среди них и ребенок 2011 года рождения.

Как сообщалось ранее, в воскресенье, 14 июля, в Киеве произошло ДТП, в результате которого одному из пострадавших оторвало обе ноги.