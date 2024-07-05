Таке можливе лише в Росії: у Казані сталася серйозна ДТП із літаком (фото, відео)

Повітряне судно зазнало серйозних пошкоджень

Дорожньо-транспортні пригоди трапляються не лише з машинами та трамваями, а й з літаками. Пасажири одного з рейсів російського оператора замість звичного "Приємного польоту!" почули гучне "Бум!".

У п'ятницю вранці пасажири рейсу Казань-Анталья стали свідками незвичайного шоу на злітній смузі. Літак авіакомпанії "Аерофлот" вирішив зіграти в "квача" з буксиром-штовхачем, але гра пішла не за планом. Як повідомляють місцеві ЗМІ, рейс відклали щонайменше на 3 години.

Хто кого

Під час буксирування відбулося зрізання стопорного болта, внаслідок чого літак зіткнувся з буксиром. Фюзеляж літака зазнав сильних пошкоджень. На борту в цей час перебували 118 осіб.

Отже, літак отримав "удар під дих", а буксир — незабутні враження. Обійшлося без травм, якщо не рахувати травмовану гордість пілотів та водія буксира. За попередніми даними, причиною зіткнення стала помилка наземних служб аеропорту.

В результаті зіткнення літак отримав пошкодження носової частини фюзеляжу. Пасажирів довелося висадити та відправити в термінал аеропорту. Рейс було відкладено на невизначений термін.

Тепер фахівцям доведеться розбиратися, хто ж насправді винен у цьому дорожньому танці. А пасажирам залишається чекати наступного рейсу та сподіватися, що цього разу політ пройде за планом.

Раніше "Телеграф" розповідав, що пасажирський Boeing із Москви літав над Україною. Борт нібито зайшов у повітряний простір у Харківській області.