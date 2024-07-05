Невдало притулився: у Дніпрі через знеструмлення сталася незвична ДТП із трамваями (фото)

У Дніпрі зіткнулися трамваї через відключення світла

Часті відключення електроенергії стали невід'ємною частиною життя українців протягом останніх тижнів. Проте інцидент у Дніпрі, де через знеструмлення мережі зіткнулися два трамваї, яскраво ілюструє, які несподівані наслідки можуть мати такі відключення.

На перехресті проспекту Богдана Хмельницького та Запорізького шосе сталося зіткнення двох трамваїв через тимчасове знеструмлення контактної мережі. Такі випадки, пов'язані з перебоями в електропостачанні, перестають бути рідкістю в українських містах.

Що стало причиною аварії

За попередньою інформацією, вагон маршруту №16, рухаючись у напрямку вулиці Бориса Кротова, зупинився під знеструмленою ділянкою. Намагаючись виїхати з-під неї, водій вирішив здійснити маневр заднім ходом. Однак він виявився невдалим і призвів до зіткнення з трамваєм №12, який стояв позаду в очікуванні відновлення руху.

Попередні висновки вказують на те, що маневр було здійснено з порушеннями правил, що й стало причиною аварії. При цьому встановлено, що вагон та система гальмування були повністю справними.

Пасажирам обох трамваїв запропонували викликати швидку допомогу, але всі відмовились від медичної допомоги. Це свідчить про те, що серйозних травм вдалося уникнути. За фактом ДТП буде проведено службове розслідування для встановлення всіх обставин інциденту та вжиття відповідних заходів щодо винних осіб.

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