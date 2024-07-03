Автобус з росіянами розбився в Туреччині: багато поранених та є жертви (відео)

В результаті зіткнення туристичного автобуса з огорожею на трасі Аланія-Анталія постраждали 20 туристів

Подорож до Туреччини закінчилася для відпочивальників на лікарняному ліжку. У середу, 3 липня 2024 року, на одній з найбільш завантажених туристичних трас Туреччини сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода з туристичним автобусом.

Аварія відбулася внаслідок того, що автобус, який віз російських і білоруських туристів з готелів в аеропорт Анталії, на трасі Аланія — Анталія врізався в автомобільний бар'єр і мостові огорожі на в'їзді на міст у районі курорту Манавгат. "Удар був такої сили, що автобус перетворився на металобрухт. На місце події відразу було направлено багато машин швидкої допомоги", – пише Cumhuriyet.

Подробиці та постраждалі

Після аварії, в якій мідібус перекинувся, на місце події були направлені рятувальна команда відділу пожежної охорони муніципалітету Анталії Манавгат, багато машин швидкої допомоги, дорожнього руху та поліції. Після втручання на місці події поранених каретою швидкої допомоги було доставлено до лікарні Манавгата.

Водія автобуса, якого команда рятувальників діставала за допомогою спецзасобів, не вдалося врятувати, і він помер, попри всі втручання, зроблені в лікарні, куди його доставили.

Під час аварії постраждали 20 туристів, з яких 16 були громадянами Росії і 4 громадяни Білорусі, їх також доправили до лікарні. Деталі інциденту встановлюють відповідні служби.

Раніше "Телеграф" писав, що на львівській трасі лоб в лоб зіштовхнулись автобус та вантажне авто. На кадрах з місця події видно серйозні пошкодження обох транспортних засобів, що свідчить про силу зіткнення.