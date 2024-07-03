Автобус с россиянами разбился в Турции: много раненых и есть жертвы (видео)

В результате столкновения туристического автобуса с ограждением на трассе Алания-Анталия пострадали 20 человек

Путешествие в Турцию закончилось для отдыхающих на больничной койке. В среду, 3 июля 2024 года, на одной из самых загруженных туристических трасс Турции произошло смертельное ДТП с туристическим автобусом.

Авария произошла из-за того, что автобус, который вез российских и белорусских туристов из гостиниц в аэропорт Анталии, на трассе Алания — Анталия врезался в автомобильный барьер и мостовые ограждения на въезде на мост в районе курорта Манавгат. "Удар был такой силы, что автобус превратился в металлолом. На место происшествия сразу было направлено много машин скорой помощи", – пишет Cumhuriyet.

Подробности и пострадавшие

После аварии, в которой мидибус опрокинулся, на место происшествия были направлены спасательная команда отдела пожарной охраны муниципалитета Анталии Манавгат, много машин скорой помощи, служба дорожного движения и полиция. После вмешательства на месте происшествия раненых каретой скорой помощи были доставлены в больницу Манавгата.

Водителя автобуса, которого команда спасателей доставала с помощью спецсредств, не удалось спасти, и он умер, несмотря на все вмешательства, сделанные в больнице, куда его экстренно доставили.

Во время аварии пострадали 20 туристов, из которых 16 были гражданами России и 4 гражданина Беларуси, их также доставили в больницу. Подробности инцидента устанавливают соответствующие службы.

Ранее "Телеграф" писал, что на львовской трассе лоб в лоб столкнулись автобус и грузовой автомобиль. На кадрах с места происшествия видны серьезные повреждения обоих транспортных средств, что свидетельствует о силе столкновения.