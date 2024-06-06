У Москві відомого скейтера розстріляли з автомата посеред білого дня: що про це відомо (відео)

Після нападу підозрюваний втік у ліс в районі Очаково-Матвіївське

У четвер, 6 червня, у Москві озброєний чоловік зі зброєю відкрив стрілянину на вулиці. Внаслідок чого загинув 35-річний чоловік. Його особистість правоохоронці не розкривають.

Про це пише російське видання "Медуза". Як стало відомо, стрілянина відбулась на вулиці Олексія Свиридова.

Там чоловік, ймовірно, з автомата АКС-74У відкрив стрілянину та вбив перехожого. Російська МВС заявляє, що йдеться про замовне вбивство.\

Після поранення потерпілий намагався втекти, проте нападник добив його пострілом у голову. Всього підозрюваний зробив щонайменше три постріли.

Російські телеграм-канали пишуть, що вбито було 34-річного Костянтина Балішанського. Це скейтер, який брав участь у команді NikeSB Росія. Балішанський відомий у колі скейтерів на прізвисько Свіч. Чоловік мешкав у сусідньому дворі від місця події та працював системним адміністратором в одній із московських фірм.

Крім того, він може бути сином бізнесмена Андрія Балішанського, який очолює компанію Mediasystem Group, яка займається мультимедійним обладнанням. Балішанський-молодший працював у цій же компанії. Андрій Балішанський відмовився коментувати те, що сталося.

Після нападу підозрюваний втік у ліс в районі Очаково-Матвіївське. Було введено план "Перехоплення". Підозрюваного у вбивстві Костянтина Балішанського затримано в районі Аміньєвського шосе. При затриманні він був тяжко поранений.

Раніше "Телеграф" писав, що у Росії вбили свого військового. Його ліквідувала ФСБ нібито через допомогу терористам.