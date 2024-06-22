Депутат застрелив лісника на Сумщині: подробиці злочину

Йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років

У суботу, 22 червня, депутату Сумської обласної ради повідомили про підозру в умисному вбивстві працівника лісництва. У 46-річного чоловіка стріляли з вогнепальної зброї.

Про це повідомляє прокуратура Сумщини. За даними слідства, подія сталась 21 червня 2024 року близько 19:00 год на території мисливського господарства "Північний ліс", що розташоване в с. Заріччя Конотопського району.

Під час пристрілки власного мисливського карабіну депутат, замість встановленої мішені, вистрілив у працівника лісництва. На той момент чоловік перебував у зоні ведення вогню.

Від отриманого вогнепального поранення 46-річний потерпілий помер на місці події".

Наразі керівник Сумської обласної прокуратури повідомив про підозру депутату облради. Йому інкримінують умисне вбивство – частина 1 статті 115 Кримінального кодексу України.

Депутату загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Наразі підозрюваний перебуває в СІЗО, однак ім'я зловмисника не розкривають.

Раніше "Телеграф" писав, що на початку червня було скоєно замах на чиновника Запорізької міськради. Мова йде про Максима Денщика, відстороненого від виконання обов‘язків Директора департаменту правового забезпечення. Сам вбитий до своєї смерті заявив про тиск та погрози зі сторони голови ЗОВА Федорова Івана. За словами Денщика, Федоров "по хорошему" пропонував йому декілька разів звільнитися із займаної посади за власним бажанням. Голова ЗОВА дав коментар "Телеграфу" щодо цього — детальніше можна прочитати за посиланням.