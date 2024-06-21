Замах на казахського опозиціонера в Києві: правоохоронці знайшли нападників

Відомо, як діяли зловмисники та коли приїхали до України

Столичні правоохоронці знайшли та оголосили про підозру двом чоловікам, які здійснили замах на казахського опозиціонера Айдоса Садикова. Зловмисники виявилися громадянами Казахстану.

Про це повідомив Офіс генпрокурора. За відомостями про підозрюваних, ймовірно, злочин вчинили Алтай Жаканбаєв і Мейрам Каратаєв.

Фігуранти прибули до Києва 2 червня, орендували житло та почали підготовку до злочину. Зокрема 6 червня Жаканбаєв придбав автомобіль марки Opel Vectra.

Зловмисники стежили за Садиковим та збирали інформацію про нього. Вони забронювали квартиру поблизу місця проживання потерпілого 8 червня.

Слідство з'ясувало, що 18 червня близько 12:14 Каратаєв підійшов до автомобіля Садикова з боку водійського сидіння та здійснив один постріл у голову, спричинивши тяжкі травми.

Дії Каратаєва і Жаканбаєва кваліфікуються як закінчений замах на умисне вбивство, вчинене на замовлення та за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 15 п. п. 11, 12 ч. 2 ст. 15 КК України).

Напередодні дружина Садикова, Наталія, повідомляла, що правоохоронці знайшли виконавців замаху. Жінка розповіла, що підозрюваний Каратаєв є співробітником ДВД Костанайської області та володіє значними навичками стрільби. Зазначимо, вона казала від початку, що замовлення на вбивство було виконано професіоналами.

"Я не помилилася ні коли звинуватила в замаху Токаєва, ні коли сказала, що стріляв професіонал. Моє захоплення українцям", — написала Наталія Садикова.

Раніше "Телеграф" писав, що дружина казахського опозиціонера Айдоса Садикова розповіла про його стан. Чоловік перебуває у стані коми в лікарні.