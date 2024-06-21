Переночував із трупом у машині, а потім викинув: деталі жахливого вбивства жінки далекобійником під Одесою (фото)

Завдяки злагодженим діям поліцейських різних областей зловмисника вдалося затримати

З'явилися нові деталі резонансної справи про вбивство молодої жінки на трасі Одеса-Київ. Подія сталася ще 13 червня.

За повідомленням Головного управління Національної поліції в Одеській області, правоохоронці затримали 40-річного далекобійника. Його підозрюють у вбивстві жінки, тіло якої було виявлено поблизу відстійника для фур на трасі Київ-Одеса.

Деталі злочину

13 червня 2024 року близько 7:30 ранку до поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла жінки на 425-му кілометрі автодороги Київ-Одеса. На місці події слідчо-оперативна група встановила, що загибла — 28-річна жителька Полтавської області. За даними слідства, підозрюваний, житель Хмельницької області, познайомився з жертвою на автозаправній станції в селі Нерубайське. Жінка добровільно сіла в кабіну його вантажівки, після чого вони разом вживали алкогольні напої.

Зізнання підозрюваного

Далекобійник розповів, що під час спільного розпивання алкоголю між ним та жінкою виник конфлікт. За його словами, жертва почала роздягатися та пропонувати інтимні стосунки, на що він відреагував агресивно, кілька разів сильно штовхнувши її. Наступного ранку чоловік виявив, що жінка не подає ознак життя.

Натомість слідство встановило, що під час розмови між ними виникла суперечка, яка переросла у конфлікт. Чоловік задушив жінку, а після ночівлі, вранці, вирушив у дорогу. Проїхавши близько 35 кілометрів, зловмисник зупинив автомобіль поблизу села Шеметове, викинув тіло небіжчиці у траву біля проїзної частини і поїхав далі у бік столиці.

Його затримали аж у Львівській області та повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства. Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Наразі тривають слідчі дії.

Раніше "Телеграф" писав, що у Львові розстріляли автівку кримінального авторитета. Замах на вбивство було скоєно просто посеред вулиці.