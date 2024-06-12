У Львові розстріляли автівку кримінального авторитета: у якому стані потерпілий

Замах на вбивство було скоєно просто посеред вулиці

У Львові, 12 червня, серед білого дня невідомі розстріляли автівку кримінального авторитета. Згідно з останніми даними, чоловіка було госпіталізовано у важкому стані, нині невідомо чи є загроза його життю.

Про інцидент, зокрема, повідомляє видання Lviv.Media. Посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах, видання стверджує, що мова про авторитета на прізвисько "Джонік".

"Напад стався посеред вулиці, близько 11:00. Як відомо журналістам, у чоловіка стріляли, коли він був за кермом автомобіля BMW X6. Це авто зареєстроване на юридичну особу", — пише видання.

Нині у Львові та області поліція оголосила план перехоплення та розшукує невідомих нападників. Замах на вбивство було скоєно просто посеред вулиці, близько 11:00.

Згідно з повідомленням пабліку "Львівич" у Телеграм, є інформація, що стріляли в районі Ґольда, неподалік котеджного містечка в Сокільниках. Також, зі слів місцевих, стріляли із засідки у кущах.

Карта

Розстріляне авто зареєстроване на юридичну особу — ТОВ "Арія Моторс", яке є дилером BMW у Львові. Як пише Lviv.Media, у компанії підтвердили, що вони знають про інцидент і нині з’ясовують хто користувався автівкою сьогодні.

На місці події працюють слідчі

Всі обставини з'ясовуються

Авторитет "Джонік"

Згідно з інформацією з відкритих джерел, зокрема видання Lviv.Media, авторитет на прізвисько "Джонік" є підприємцем, на ім'я Джоні Балог.

За даними аналітичної системи YouControl, він надає в оренду нерухоме майно, а також займається гуртовою торгівлею м’ясом. Джоні Балог — грузин, проте у 2022 році отримав українське громадянство. Також Джоні Балог є співзасновником ГО "Розвиток громадянського суспільства".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що відомий кримінальний авторитет напав на поліцейських під Києвом. Чоловік на прізвисько "Журавель" плювався і махав пістолетом.