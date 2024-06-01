Помер на висоті 26 поверху і опинився замкнений у кабіні крана: на будівництві в Києві сталася трагедія (фото)
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На місце викликали рятувальників
У Голосіївському районі Києва на будівельному майданчику сталася НП — у кабіні баштового крана раптово помер молодий машиніст. Його труп виявили колеги, проте опустити тіло з величезної висоти на землю було просто неможливо.
На місце події негайно викликали рятувальників КАРС. Про подробиці жахливого інциденту розповіли у прес-службі Київської служби порятунку.
Так, на території будівельного майданчика, розташованого на проспекті Академіка Глушкова у Голосіївському районі Києва, сталася трагедія – у кабіні висотного крана помер 25-річний машиніст.
Як виявилося, чоловік перестав виходити на зв’язок із колегами і вони забили на сполох. Піднявшись на висоту 26-го поверху, будівельники виявили в кабіні крана бездиханне тіло машиніста.
Зважаючи на величезну висоту крану спустити труп на землю було неможливо і тому на місце викликали рятувальників.
Рятувальники КАРС за допомогою спецобладнання та спецспорядження спустили тіло 25-річного машиніста карана на землю. Для цього довелося працювати на екстремальній висоті в 99 метрів.
Спершу троє рятувальників дістали труп із кабіни будівельного крана. Потім для спускання небіжчика до нижньої монтажної секції підвезли евакуаційний ківш і саме в ньому спустили тіло загиблого на землю.
На місце також викликали правоохоронців, які задокументували факт події. Причини та обставини трагедії належить встановити слідству.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Оболонському районі Києва на даху багатоповерхового будинку діти танцювали та знімали TikTok. Підлітки були на краю будівлі на екстремальній висоті і при цьому знімали все на камеру мобільного телефону.