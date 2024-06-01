Помер на висоті 26 поверху і опинився замкнений у кабіні крана: на будівництві в Києві сталася трагедія (фото)

На місце викликали рятувальників

У Голосіївському районі Києва на будівельному майданчику сталася НП — у кабіні баштового крана раптово помер молодий машиніст. Його труп виявили колеги, проте опустити тіло з величезної висоти на землю було просто неможливо.

На місце події негайно викликали рятувальників КАРС. Про подробиці жахливого інциденту розповіли у прес-службі Київської служби порятунку.

Так, на території будівельного майданчика, розташованого на проспекті Академіка Глушкова у Голосіївському районі Києва, сталася трагедія – у кабіні висотного крана помер 25-річний машиніст.

Машиністу було лише 25 років

Як виявилося, чоловік перестав виходити на зв’язок із колегами і вони забили на сполох. Піднявшись на висоту 26-го поверху, будівельники виявили в кабіні крана бездиханне тіло машиніста.

Зважаючи на величезну висоту крану спустити труп на землю було неможливо і тому на місце викликали рятувальників.

Висота крана – 99 метрів

Рятувальники прибули на місце

Рятувальники КАРС за допомогою спецобладнання та спецспорядження спустили тіло 25-річного машиніста карана на землю. Для цього довелося працювати на екстремальній висоті в 99 метрів.

Спершу троє рятувальників дістали труп із кабіни будівельного крана. Потім для спускання небіжчика до нижньої монтажної секції підвезли евакуаційний ківш і саме в ньому спустили тіло загиблого на землю.

Машиніста спустили з висоти 99 метрів

Померлому було лише 25 років

На місці працювали поліцейські

На місце також викликали правоохоронців, які задокументували факт події. Причини та обставини трагедії належить встановити слідству.

Трагедія сталася на проспекті А. Глушкова

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