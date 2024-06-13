Під Харковом жінка згоріла живцем у дворі власного будинку (деталі та фото)

За спалювання сухої трави українцям загрожує штраф у кілька тисяч гривень

На Харківщині знайшли згоріле тіло 67-річної жінки. Як з’ясувалося, вона палила сухостій та сміття, але потрапила у вогняну пастку і не змогла вибратися.

Про це повідомили у ДСНС Харківської області. Українців закликали не спалювати суху траву та нагадали, що за це загрожує значний штраф.

Інцидент стався 12 червня у селі Івано-Шейчине Богодухівського району. За словами свідків пожежі, літня місцева мешканка навколо своєї садиби спалювала суху траву та сміття. Якоїсь миті жінка втратила контроль над ситуацією, опинилася в осередку пожежі та згоріла живцем. Її тіло на згарищі знайшли сусіди.

Рятувальники нагадали, що в Україні заборонено на законодавчому рівні спалювати суху рослинність. Пожежі в екосистемах можуть спричинити важкі наслідки, у тому числі неконтрольоване поширення вогню на будинки та інші споруди. Крім того, вогонь руйнує родючий шар ґрунту, а також може спричинити загибель тварин та людей.

"Адміністративна відповідальність за випалення стерні, луків, пасовищ та опалого листя становить від 3060 до 6120 гривень. Якщо ви помітили займання на відкритих територіях — повідомите про це Службу порятунку за номером 101", — нагадали рятувальники.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у Києві сталася масштабна пожежа у житловій квартирі. Через загоряння постраждали маленькі діти, їх негайно відвезли до лікарні.