Чоловік перевозив оленів у "бусі" через Київ: одна з тварин померла (відео)
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Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми
Суд розглядатиме справу про жорстоке поводження з тваринами мешканця Рівненщини, який перевозив оленів. Попався правопорушник на блокпосту при в’їзді до Києва.
Про це повідомляє Київська міська прокуратура. Зазначається, що один з оленів помер при транспортуванні.
"Дарницькою окружною прокуратурою м. Києва до суду направлено обвинувальний акт за фактом жорстокого поводження з тваринами, що полягало в умисному порушенні правил транспортування оленів, яке призвело до загибелі однієї тварини, вчиненому групою осіб (ч. 3 ст. 299 КК України)", — йдеться у повідомленні.
Слідство з'ясувало, що ввечері 3 квітня, на блокпосту при в’їзді до Києва з Бориспільського Шосе патрульні поліція зупинила авто марки Renault Master, яким керував 23-річний чоловік.
"Під час огляду у кузові автомобіля виявили 9 парнокопитних плямистих оленів, один з яких вже був без ознак життя. Жодних документів та дозволу на перевезення водій не мав", — зазначили у прокуратурі.
Як виявилося, чоловік домовився з іншою особою про перевезення оленів з Сумської області на ферму у Рівненську. Авто не відповідало спеціальним правилам транспортування тварин.
Тварини перевезли у мисливське господарство на Рівненщині після перебування у Київському зоопарку. А фігуранту загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.
Раніше "Телеграф" писав, що у Києві водій розтрощив три автівки та намагався втекти. Правопорушника спіймали та склали на нього два протоколи.