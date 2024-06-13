Под Харьковом женщина сгорела заживо во дворе собственного дома (детали и фото)

За сжигание сухой травы украинцам грозит штраф в несколько тысяч гривен

В Харьковской области нашли сгоревшее тело 67-летней женщины. Как выяснилось, она палила сухостой и мусор, но попала в огненную ловушку и не смогла выбраться.

Об этом сообщили в ГСЧС Харьковской области. Украинцев призвали не сжигать сухую траву и напомнили, что за это грозит внушительный штраф.

Инцидент произошел 12 июня в селе Ивано-Шейчино Богодуховского района. По словам свидетелей пожара, пожилая местная жительница вокруг своей усадьбы сжигала сухую траву и мусор. В какой-то момент женщина потеряла контроль над ситуацией, оказалась в очаге пожара и сгорела живьем. Ее тело на пепелище нашли соседи.

Спасатели напомнили, что в Украине запрещено на законодательном уровне сжигать сухую растительность. Пожары в экосистемах могут повлечь за собой тяжелые последствия, в том числе неконтролируемое распространение огня на дома и другие сооружения. Кроме того, огонь разрушает плодородный слой почвы, а также может повлечь за собой гибель животных и людей.

"Административная ответственность за обжиг стерни, лугов, пастбищ и опавших листьев составляет от 3060 до 6120 гривен. Если вы заметили возгорание на открытых территориях — уведомите об этом Службу спасения по номеру 101", — напомнили спасатели.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве произошел масштабный пожар в жилой квартире. Из-за возгорания пострадали маленькие дети, их экстренно увезли в больницу.