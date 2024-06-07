У Львові зникла жінка: за кілька днів тіло знайшли в озері (відео)

Тіло жінки знайшли на другу добу після зникнення

У Львові зникла 38-річна місцева мешканка. Через кілька днів, ймовірно, її тіло знайшли в озері на території невеликого парку у Франківському районі Львова.

Про це повідомляє Varta та місцеві Telegram-канали. Офіційного підтвердження на момент виходу публікації від правоохоронців не було.

Ольгу Гладун 25.04.1986 року народження оголосили у розшук 6 червня. Вранці 5 червня близько 7:00 жінка вийшла з дому на вул. Гіпсова у Львові, та так і не повернулася. У зниклої було чорне волосся і зріст 165 см, а одягнена вона була в білі кеди та імовірно блакитний спортивний костюм.

А вже 7 червня близько 17:30 перехожі помітили в озері парку "Піскові озера" труп за кілька десятків метрів від берега. На місце відразу викликали рятувальників, які й витягли тіло на берег. Також на місці працювала слідчо-оперативна група, всі обставини смерті з’ясовуються.

У місцевих Telegram каналах з’явилися кадри з місця події. Стверджується, що з озера витягли тіло саме Ольги Гладун. Зв’язатися з правоохоронцями не вдалося, тому інформація потребує підтвердження чи спростування.

"Піскові Озера" – це невеликий парк у Франківському районі міста Львова на вулиці Гординських. Ця місцевість вважається престижною і називається "Новий Світ" (На Байках). Загальна площа двох озер 1,8 га.

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