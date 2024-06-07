Во Львове пропала женщина: через несколько дней тело нашли в озере (видео)

Тело женщины нашли на вторые сутки после исчезновения

Во Львове пропала 38-летняя местная жительница. Через несколько дней предположительно ее тело нашли в озере на территории небольшого парка во Франковском районе Львова.

Об этом сообщает Varta и местныеTelegram-каналы. Официального подтверждения на момент выхода публикации от правоохранителей не было.

Ольгу Гладун 25.04.1986 года рождения объявили в розыск 6 июня. Утром 5 июня около 7:00 женщина вышла из дома по ул. Гипсова во Львове, но так и не вернулась. У пропавшей были черные волосы и рост 165 см, а одета она была в белые кеды и предположительно голубой спортивный костюм.

А уже 7 июня около 17:30 прохожие заметили в озере парка "Песковые озера" труп в нескольких десятках метров от берега. На место тут же вызвали спасателей, которые и вытащили тело на берег. Также на месте работала следственно-оперативная группа, все обстоятельства смерти выясняются.

В местных Telegram-каналах появились кадры с места происшествия. Утверждается, что из озера вытянули тело именно Ольги Гладун. Связаться с правоохранителями не удалось, поэтому информация требует подтверждения или опровержения.

"Песковые Озера" – это небольшой парк во Франковском районе города Львов на улице Гординских. Эта местность считается престижной и называется "Новый свет" (На Байках). Общая площадь двух озер 1,8 га

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