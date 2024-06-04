Побачив у телефоні інтимне чоловіче фото: чоловік жорстоко розправився з дружиною на Одещині

Удари стали для жінки смертельними

У Біляївському районі Одеської області чоловік побив свою дружину на смерть через фотографію в її телефоні. Жінка померла до приїзду швидкої допомоги.

Інформація про це з’явилася в одному з місцевих одеських пабліків, який посилається на власні джерела. Зазначається, що інцидент трапився у селі Троїцьке у вівторок, 4 червня.

Так, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, 37-річний чоловік завдав ударів своїй 35-річній дружині після того, як побачив у її телефоні фотографію чоловічого статевого органу в оголеному вигляді.

У матеріалі зазначено, що удари були такої сили, що постраждалу неможливо було впізнати. Від отриманих травм померла ще до приїзду швидкої допомоги.

Важливо додати, що офіційні джерела цієї інформації поки що не підтверджували й не спростовували. У пресслужбі поліції Одеської області немає даних про цей випадок.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Полтавщині затримали пенсіонера за підозрою у вбивстві 12-річної Дарії Волошиної. Дівчинку розшукували чотири дні після її раптового зникнення, а потім виявили її тіло у лісосмузі.