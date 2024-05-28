У Києві маршрутка на смерть збила пішохода (фото)

На місці працювали всі столичні екстрені служби

У вівторок, 28 травня, у Деснянському районі Києва сталася смертельна ДТП – на вулиці Миропільській під колеса маршрутного таксі №555 потрапив пішохід. Від отриманих травм жінка померла на місці аварії.

Причини та обставини ДТП встановлюються. Про це повідомляють очевидці у столичних Телеграм-каналах.

Так, смертельна аварія сталася неподалік столичного ринку "Юність", розташованого в Деснянському районі Києва. Тут під колеса маршрутного таксі №555 потрапила жінка. Удар був настільки сильним, що постраждала померла на місці пригоди ще до приїзду медиків.

Тіло жінки знаходилося під маршруткою - її тіло довелося діставати рятувальникам.

На місці ДТП працювали правоохоронці, медики та рятувальники. Причини та обставини аварії встановлюються.

За цим фактом проводиться розслідування.

Аварія сталася неподалік ринку Юність

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Києві масштабна пожежа охопила понад десяток авто. Повідомляється, що спалах відбувся на парковці на вулиці Канальній у столиці.