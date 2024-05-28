У Києві маршрутка на смерть збила пішохода (фото)
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На місці працювали всі столичні екстрені служби
У вівторок, 28 травня, у Деснянському районі Києва сталася смертельна ДТП – на вулиці Миропільській під колеса маршрутного таксі №555 потрапив пішохід. Від отриманих травм жінка померла на місці аварії.
Причини та обставини ДТП встановлюються. Про це повідомляють очевидці у столичних Телеграм-каналах.
Так, смертельна аварія сталася неподалік столичного ринку "Юність", розташованого в Деснянському районі Києва. Тут під колеса маршрутного таксі №555 потрапила жінка. Удар був настільки сильним, що постраждала померла на місці пригоди ще до приїзду медиків.
Тіло жінки знаходилося під маршруткою - її тіло довелося діставати рятувальникам.
На місці ДТП працювали правоохоронці, медики та рятувальники. Причини та обставини аварії встановлюються.
За цим фактом проводиться розслідування.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Києві масштабна пожежа охопила понад десяток авто. Повідомляється, що спалах відбувся на парковці на вулиці Канальній у столиці.