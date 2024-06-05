Від авто залишилися груда заліза: під Дніпром ВАЗ влетів під сільгоспмашину, є загиблі (фото)

В наслідок дорожно-транспортної пригоди є троє загиблих

У середу, 5 червня, під Дніпром сталася моторошна автотроща. Неподалік від селища Соколове в Новомосковському районі водій ВАЗ влетів у сільгоспмашину із навесным обладнанням, що їхав трасою.

В наслідок дорожно-транспортної пригоди є троє загиблих. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

За попередньою інформацією, в салоні ВАЗа окрім 41-річного водія перебували ще двоє пасажирів. Всі троє людей загинули ще до приїзду карети швидкої. Від легкового авто залишилися лише груда заліза.

Зараз поліція з'ясовує всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Нагадаємо, що в Україні згідно з встановленими Правилами дорожнього руху (ПДР), діють певні обмеження швидкості руху. Поза населеними пунктами, якщо мова не іде про автомагістралі та автомобільній дорозі з окремими проїзними частинами, водій не може їхати швидше ніж 90 км/год.

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