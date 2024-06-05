Тіло вкрите глибокими ранами: як виглядає треш-блогер Щадило після замаху (фото)

Повідомляється, що він уже прийшов до тями

Треш-блогер Андрій Щадило, на якого нібито було скоєно замах, зараз перебуває в опіковому центрі Валенсії. Він уже прийшов до тями.

Про це повідомляється на сторінці блогера в Instagram. Також до посту прикріплено фотографії з можливими ранами Андрія Щадило.

"Хороші новини: Андрій, прийшов до тями, перебуває в опіковому центрі Валенсії. Адмін готує відео з Андрієм, де він сам розповість про своє самопочуття", — йдеться у повідомлення.

На опублікованих фото помітні ушкодження шкіри. Суттєво постраждали руки, потилиця, плечі та спина треш-блогера. Також на його голові, судячи з опублікованих фото, є рани.

Зазначимо, що 2 червня у мережі з’явилася інформація про нібито смерть Андрія Щадила, але пізніше з’явилися публікації про те, що на нього напали та облили кислотою. Підтверджених даних щодо замаху життя блогера немає. Але водночас у мережі також було оприлюднено фото та відео, на якому, як стверджується, зображено Щадила в реанімації.

Раніше "Телеграф" писав, що у Дніпрі 21 травня затримали бездомного, який бив жінок на вулиці. Як виявилося, чоловік уже нападав на людей в інших регіонах країни. Але щоразу його відпускає поліція через стан здоров’я.