От авто осталась груда железа: под Днепром ВАЗ влетел в сельхозмашину, есть погибшие (фото)

В результате дорожно-транспортного происшествия есть трое погибших

В среду, 5 июня, под Днепром произошла жуткая авария. Недалеко от поселка Соколово в Новомосковском районе водитель ВАЗ влетел в ехавшую по трассе сельхозмашину с навесным оборудованием.

В результате дорожно-транспортного происшествия есть трое погибших. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

По предварительной информации, в салоне ВАЗа кроме 41-летнего водителя находились еще двое пассажиров. Все они погибли еще до приезда кареты скорой помощи. От легкового автомобиля осталась только груда железа.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства ДТП.

Напомним, что в Украине согласно установленным Правилам дорожного движения (ПДД), действуют определенные ограничения скорости. За населенными пунктами, если речь не идет об автомагистралях и автомобильной дороге с отдельными проездными частями, водитель не может ехать быстрее чем 90 км/ч.

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