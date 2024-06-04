Поверталися зі шкільної екскурсії: під Вінницею автобус із дітьми влетів у кювет, є постраждалі

Екскурсійний автобус потрапив в аварію, серед потерпілих опинилися діти

Під Гайсином на Вінниччині сталася серйозна аварія за участю мікроавтобуса, який перевозив екскурсійну групу. Через різку втрату керування транспортний засіб з’їхав у кювет і перекинувся. Серед постраждалих – 5 неповнолітніх.

Моторошна ДТП сталася близько опівночі 4 червня неподалік села Кунка Гайсинського району. За попередніми даними поліції, 46-річний водій Mercedes Sprinter із 22 пасажирами в салоні не впорався з керуванням на трасі. Мікроавтобус злетів з дороги та перекинувся.

У салоні знаходилися 17 дітей віком від 7 до 17 років та 5 дорослих, що їх супроводжували. Група саме поверталася після екскурсії.

Після прибуття екстрених служб з’ясувалося, що серйозні травми отримав один підліток, якого довелося доставити до лікарні. Ще четверо дітей 16-17 років також звернулися по медичну допомогу, але після огляду їх відпустили додому. Дорослі загалом відбулися легкими забоями.

Водія правоохоронці перевірили на сп’яніння — він виявився тверезим. Обставини, через які він не втримав транспорт на дорозі, з’ясовуються. Не виключено, що причиною могла стати втома чи сон за кермом. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

За цією статтею передбачено максимальне покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з позбавленням права керувати автомобілями, автобусами та іншими транспортними засобами на такий самий термін. Обтяжливою обставиною став той факт, що серед постраждалих є неповнолітні діти.

Раніше "Телеграф" писав, що у Львові п’яний водій на "Геліку" влетів у маршрутку. У ході спілкування з винуватцем аварії патрульні помітили очевидні ознаки сп’яніння.