Возвращались со школьной экскурсии: под Винницей автобус с детьми влетел в кювет, есть пострадавшие

Экскурсионный автобус попал в аварию, среди пострадавших оказались дети

Под Гайсином, Винницкой области произошла серьезная авария с участием микроавтобуса, перевозившего экскурсионную группу. Из-за резкой потери управления транспортное средство съехало в кювет и перевернулось. Среди пострадавших — 5 несовершеннолетних.

Жуткое ДТП случилось около полуночи 4 июня неподалеку от села Кунка Гайсинского района. По предварительным данным полиции, 46-летний водитель Mercedes Sprinter с 22 пассажирами в салоне не справился с управлением на трассе. Микроавтобус слетел с дороги и опрокинулся.

В салоне находились 17 детей возрастом от 7 до 17 лет и 5 сопровождающих взрослых. Группа как раз возвращалась после экскурсии.

После прибытия экстренных служб выяснилось, что серьезные травмы получил один подросток, которого пришлось доставить в больницу. Еще четверо ребят 16-17 лет также обратились за медпомощью, но после осмотра их отпустили домой. Взрослые в целом отделались легкими ушибами.

Водителя правоохранители проверили на опьянение — он оказался трезв. Обстоятельства, из-за которых он не удержал транспорт на дороге, выясняются. Не исключено, что причиной могла стать усталость или сон за рулем. Правоохранители уже открыли уголовное производство по ч.1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

По этой статье предусмотрено максимальное наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права управлять автомобилями, автобусами и другими транспортными средствами на такой же срок. Отягчающим обстоятельством в деле является тот факт, что среди пострадавших есть несовершеннолетние дети.

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