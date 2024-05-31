Возле киевского вокзала мужчина достал нож и начал резать себя на глазах у прохожих (видео 18+)

На место вызвали медиков

В пятницу, 31 мая, в Соломенском районе Киева произошел кровавый инцидент — на глазах у прохожих пожилой мужчина нанес сам себе несколько ножевых ранений. От полученных травм он рухнул на асфальт и начал истекать кровью.

На место ЧП очевидцы вызвали правоохранителей и медиков. Об этом сообщается в Telegram-канале "Труха Киев".

Известно, что на площади Вокзальной в Киеве пожилой мужчина внезапно достал нож и начал наносить сам себе глубокие проникающие ранения. В результате произошедшего он упал на пешеходную дорожку и начал истекать кровью.

Прохожие вызвали медиков и правоохранителей, однако никто из очевидцев даже не попытался самостоятельно оказать помощь пострадавшему.

Кровавый инцидент произошел на площади Вокзальной

По предварительным данным, мужчина нанес себе серьезные ранения и у него началось обильное кровотечение. Стоит отметить, что он находился в сознании и на момент приезда медиков был жив.

Причины и обстоятельства произошедшего предстоит установить правоохранителям. По данному факту будет проведено расследование.

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