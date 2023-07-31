У росії маніяк 14 років тримав у полоні та ґвалтував дівчину: подробиці страшної історії в Челябінську (фото)

Маніяк-вбивця з Челябінська 14 років утримував дівчину в полоні, про що розповіла потерпіла.

Жахлива історія трапилася в Челябінську, яка вразила навіть росіян, які звикли до жорстокості. З’явилися подробиці про челябінського маніяка, який 14 років тримав у полоні заручницю і вбив другу полонянку цвяходером: сусіди повідомили, що він міг убити свого батька та дружину.

Фото: Володимир Чискідов, підозрюваний із Челябінська

"Житель селища Смоліне Челябінської області розповів, що хоч і бував у гостях у матері викрадача дівчини, але жодного разу не бачив ні її сина, ні бранки. За його словами, мати просила не шуміти, посилаючись на те, що "молоді сплять", пише Ньюсач/Двач.

Жителька Челябінська втекла від маніяка через 14 років — у момент викрадення дівчині було 19. Катя познайомилася із 37-річним Володимиром у 2009 році на залізничному міському вокзалі, чоловік запропонував випити, після чого запросив дівчину до нього додому до селища Смоліне. Наступні роки зловмисник не відпускав свою жертву: погрожував ножем, двері закривав на замок, на вікна встановив грати. Дівчину постійно ґвалтував.

Будинок, у якому Володимир Чискідов 14 років утримував полонянку Катерину

Втекти постраждала змогла випадково. Напередодні втечі потерпілої маніяк вкотре сильно напився. У неадекватному стані через психічне захворювання, що загострилося, господаря будинку "швидкою" доставили до психіатричної лікарні. Виявивши, що двері не зачинені, жертва челябінського маніяка змогла втекти до своєї рідної сестри, яка всі ці роки жила зовсім поруч із місцем ув’язнення родички. Саме сестра — єдина людина, яка намагалася шукати полонянку. Коли Катя зникла, вона писала заяви до поліції і навіть кілька разів їздила на упізнання. Зрештою жінка опустила руки, змирившись із тим, що сестра зникла безвісти.

Катерина, що прибігла до сестри, була в жахливому стані — не могла нічого пояснити, тільки ридала й кричала. Жінка дізналася всю страшну історію з новин. Наразі з обома жінками працюють слідчі.

Життя потерпілої складалося несолодко з дитинства: батько Каті помер ще до її народження, мати померла, коли та була дитиною. Вроджена клишоногість зробила з дівчинки інваліда: вона кульгала і їй було потрібне спеціальне взуття.

Фото жертви маніяка на ім’я Катерина до її полону

Приміщення, де Володимир Чискідов утримував Катерину 14 років.

Катя, що втекла з полону, розповіла про іншу ув’язнену, яку Володимир Чискідов убив ще в 2010 році. Жінці було близько 30 років і звали її Оксаною. Причиною вбивства стала сварка, після якої маніяк кілька разів ударив жертву ножем, а потім добив цвяходером. Тіло він спробував спалити, а коли не вийшло - закопав на задньому дворі свого будинку.

Місцева мешканка Наталія розповіла, що Чискідов виходив на вулицю лише вночі, щоб нібито попрацювати на ділянці.

"Два роки тому у маніяка помер батько. Говорили, що він послизнувся. А близько семи років тому померла і дружина Чискідова — за офіційною версією, випала з вікна. Але тепер ми розуміємо, що насправді, мабуть, не послизнувся, а він його вбив… І дружину він теж убив. Що вона не з вікна випала. Він, напевно, її скинув ", — каже сусідка.

Мати-пенсіонерка, яка проживає в тому ж будинку, нібито нічого не знала про вбивство, а полонянку вважала співмешканкою Володимира.

СК порушив кримінальну справу за статтею про викрадення.

Як повідомляв сайт "Телеграф", серійні вбивці з росії часто виявляють бажання вирушити на фронт до України.