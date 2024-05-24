У київському метро чоловік вдарив ножем іншого пасажира: нетверезого нападника затримали (фото)

Зловмиснику загрожує до 7 років тюрми

У Києві чоловік в стані алкогольного сп'яніння напав на іншого пасажира столичного метрополітену. Нападник завдав удару ножем у живіт потерпілому.

Про це повідомляє поліція Києва. Інцидент стався на станції метро "Вокзальна".

Як стало відомо, чоловік чіплявся до людей з нецензурною лайкою. Один з пасажирів спробував його зупинити, що й призвело до бійки.

Правопорушник дістав ніж та вдарив хлопця в живіт. На місце події викликали швидку і поліцію.

"В ході конфлікту підозрюваний дістав складний ніж та спричинив 24-річному хлопцю не проникаюче поранення в живіт. Постраждалому допомогли пасажири вийти на станції та викликали поліцейських та медиків", — йдеться у повідомленні.

Знаряддя злочину

Поліціянти затримали нападника на станції метро "Шулявська". Зловмисником виявився 29-річний уродженець міста Херсону. Чоловік не зміг пояснити поліції свої протиправні дії.

Правоохоронці оперативно затримали нетверезого чоловіка

"Слідчі управління поліції в метрополітені повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 296 ККУ", — зазначають правоохоронці.

Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.

Правопорушника притягнуть до кримінальної відповідальності

Нагадуємо, днями у Києві двоє водіїв влаштували бійку. Чоловіки зупинили свої автомобілі та почали з’ясовувати стосунки прямо на проїжджій частині.

Очевидці конфлікту поділилися коротким відео з місця події у соцмережі. На записі можна побачити, як водії безжально б’ють один одного.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві батько знущався з дочки в присутності малолітніх онуків. Святошинська окружна прокуратура направила обвинувальний акт до суду.