"Майже як влучання дрона": чоловік напідпитку врізався у машини українських аеророзвідників (фото)

Автівки сильно потрощило

Екіпаж аеророзвідки, який виїхав на виконання завдання, потрапив у ДТП. Чоловік напідпитку врізався у дві автівки захисників, значно їх понівечивши.

Про це повідомив керівник підрозділу аеророзвідки Микола Колесник. Він зазначив, що ніхто з учасників дорожньо-транспортної пригоди не постраждав.

"При виїзді на виконання завдання наш екіпаж, дві автівки, були атаковані майже "Ланцетом", чому майже, бо ефект такий самий, але є нюанси. Бухове в усмерть тіло, цивільне, виїхало в лоб, дивом ніхто не загинув, дивом ніхто не травмувався, машини розбиті, навіть те чмо виколупували з його тазіка, цілий, неушкоджений", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що по прибуттю правоохоронців чоловік, який врізався в автівки бійців, заявив, що його начебто військові змусили силою випити пляшку горілки та відмовився проходити перевірку на рівень алкоголю.

Автівки, які постраждали у ДТП, було евакуйовано, й одна з них на лафеті поїхала до Кривого Рогу, а інша буде відновлена неподалік від напрямку.

"Найнеприємніше, це не виконане завдання по корегуванню, по нанесенню ураження по важливій цілі, найнеприємніше, що вже чотири автівки вибули зі строю, дві від справжніх Ланцетів, дві від пʼяної худоби, бл*, чотири автівки мінус. Але всі поставлені нам задачі будуть виконані, є трохи запасу міцності. А "буховий Ланцет вижив"", — додається у повідомленні.

Раніше "Телеграф" писав, що у п'ятницю, 17 травня, у Києві на Броварському проспекті сталась смертельна ДТП. Загинула дитина, у важкому стані у лікарні вагітна жінка та чоловік.