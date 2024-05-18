"Почти как попадание дрона": пьяный мужчина врезался в машины украинских аэроразведчиков (фото)

Автомобили сильно пострадали

Выехавший на выполнение задания экипаж аэроразведки попал в ДТП. Пьяный мужчина врезался в два автомобиля защитников, значительно их изуродовав.

Об этом сообщил руководитель подразделения аэроразведки Николай Колесник. Он отметил, что никто из участников ДТП не пострадал.

"При выезде на выполнение задания наш экипаж, два автомобиля, были атакованы почти "Ланцетом", почему почти, потому что эффект такой же, но есть нюансы. Бухое в смерть тело, гражданское, въехало в лоб, чудом никто не погиб, чудом никто не травмировался, машины разбиты, даже то что, которое выковыряли из его тазика, целое, невредимое", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по прибытию правоохранителей врезавшийся в автомобили бойцов мужчина заявил, что его якобы военные заставили силой выпить бутылку водки и отказался проходить проверку на уровень алкоголя.

Пострадавшие в ДТП автомобили были эвакуированы, и один из них на лафете поехал в Кривой Рог, а другой будет восстановлен неподалеку от направления.

"Самое неприятное, это не выполненная задача по корректировке, по нанесению поражения по важной цели, самое неприятное, что уже четыре автомобиля выбыли из строя, два от настоящих ланцетов, два от пьяного скота, бл*, четыре автомобиля минус. Но все поставленные нам задачи будут выполнены, есть немного запаса крепости. А "буховой ланцет выжил"", — добавляется в сообщении.

Ранее "Телеграф" писал, что в пятницу, 17 мая, в Киеве на Броварском проспекте произошло смертельное ДТП. Погиб ребенок, в тяжелом состоянии в больнице беременная женщина и мужчина.