Дівчинка не прожила й двох місяців: у Луцьку 19-річна матір заморила голодом немовля (відео)

Дитина народилася цілком здоровою

У Луцьку через умисні дії матері померло немовля. Дівчинка не прожила й двох місяців.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Волинської області. Слідство встановило, що, народивши здорову доньку у січні 2024 року, мати умисно систематично її не годувала, не цікавилась її здоров`ям та своєчасно не звернулася до медичного закладу для надання допомоги дитині.

У прокуратурі зазначили, що через це немовля померло. Відповідно до висновку судово-медичної експертизи, смерть дитини спричинило недостатнє харчування.

У прокуратурі повідомили, що 19-річній жительці Луцька повідомлено про підозру у злісному невиконанні обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 КК України). Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Як повідомило інформаційне агентство Волинські Новини, трагедія сталася в Луцьку 14 березня на вулиці Данила Галицького. Тоді на місце виклику приїхала швидка допомога, втім врятувати маля не вдалося – дівчинка вже не дихала.

Зі слів батька дитини, того дня він як завжди пішов на роботу, на ринок, а згодом йому зателефонувала дружина й сказала, що дитина не дихає. У лікарні, де стояла на обліку дитина, запевняють, що дівчинка народилася здоров. Дитина була на грудному годуванні.

"На першому прийомі дівчинка теж була здоровою. Батьків повністю проконсультували щодо догляду за немовлям, надали контактні дані лікаря", – сказала заступник медичного директора Руслана Заяць.

Поховали дівчинку у селі Самари Ковельського району. Там проживає бабуся дівчинки.

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