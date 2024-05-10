У Росії повний людей автобус впав з мосту у воду, багато загиблих (відео)

Жертв може бути ще більше

У російському Санкт-Петербурзі 10 травня пасажирський автобус на повному ходу звалився з мосту в річку, а перед цим протаранив кілька автомобілів. Одразу ж почалась рятувальна операція, але багатьох врятувати не змогли — повідомляється про сімох загиблих.

Усього в автобусі було близько 20 пасажирів, повідомляють російські інтернет-видання. Водія, який не впорався з керуванням, уже затримали, проти нього відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 264 КК РФ.

У Санкт-Петербурзі автобус впав у воду

На поширених у Telegram-каналах відео видно, як автобус протаранив кілька легкових автомобілів, а потім зніс огорожу. Громадський транспорт впав у воду.

За даними місцевих ЗМІ, в автобусі було близько 20 людей. З них 10 змогли самі вилізти з води, інші потребували допомоги. Деяких вивозили на катері. Семеро людей загинули.

Окрім загиблих, є ще люди з серйозними травмами. За даними видання "РІА Новини", четверо людей знаходяться у стані клінічної смерті.

Водія автобуса вже затримали. Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 264 КК РФ (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть двох людей). Чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі.

Раніше "Телеграф" повідомляв про страшну ДТП у Бучанському районі Київської області. Автомобіль зім’яло, є загиблі.