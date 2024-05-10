В России полный людей автобус упал с моста в воду, много погибших (видео)

Жертв может быть еще больше

В российском Санкт-Петербурге 10 мая пассажирский автобус на полном ходу свалился с моста в реку, а перед этим протаранил несколько автомобилей. Сразу же началась спасательная операция, но многих спасти не смогли — сообщается о семи погибших.

Всего в автобусе находилось около 20 пассажиров, сообщают российские интернет-издания. Водителя, не справившегося с управлением, уже задержали, против него возбуждено уголовное производство по ч. 5 ст. 264 УК РФ.

В Санкт-Петербурге автобус упал в воду

На распространенных в Telegram-каналах видео видно, как автобус протаранил несколько легковых автомобилей, а затем снес ограждение. Общественный транспорт упал в воду.

По данным местных СМИ, в автобусе было около 20 человек. Из них 10 смогли сами вылезти из воды, остальные нуждались в помощи. Некоторых вывозили на катере. Семьчеловек погибли.

Кроме погибших есть еще люди с серьезными травмами. По данным издания "РИА Новости", четыре человека находятся в состоянии клинической смерти.

Водитель автобуса уже задержан. Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух человек). Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее "Телеграф" сообщал о страшном ДТП в Бучанском районе Киевской области. Автомобиль смяло, есть погибшие.