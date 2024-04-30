У Києві з вікна багатоповерхівки випало одночасно дві людини (фото)

Причини та обставини трагедії належить встановити слідству

У вівторок, 30 квітня, у Деснянському районі Києва одразу дві людини одночасно впали з висоти. Очевидці викликали медиків швидкої допомоги, однак від отриманих травм нещасні померли на місці події.

Про це повідомив київський телеграм-канал "Київ. Головне". Правову кваліфікацію події буде присвоєно після проведення всебічного розслідування.

Відомо, що трагічний інцидент стався в Києві на Троєщині. По вулиці Каштановій 126 розташовується багатоповерховий житловий будинок, з вікна якого і випало одразу двоє людей. За попередніми даними — це чоловік і жінка.

Проте з якого саме поверху та за яких обставин люди впали з висоти — невідомо.

Місце трагедії

На місце викликали швидку, проте медики лише констатували смерть людей. На місці також працювали правоохоронці, які мають встановити деталі та обставини трагедії.

Подробиць про особи загиблих на момент публікації матеріалу немає.

Трагедія сталася на Троєщині

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що біля київського закладу "Білий налив" сталася масова бійка за участю молодих чоловіків. Хлопці спочатку штовхали один одного, а потім почали жорстоко битися.